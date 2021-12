Lazio Primavera, Calori: “Contro il Cosenza vittoria preziosa, ora eliminiamo gli errori”

Il tecnico biancoceleste, Alessandro Calori, è intervenuto nel post partita di Cosenza-Lazio ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole:

“Bravi i ragazzi a vincere questa partita, sono rimasti concentrati per tutta la gara. Troise? Ai ragazzi bisogna trovare la giusta collocazione e lo si può fare solo facendoli giocare. Ha forza e tempi di inserimento, gli vanno solo trovati i tempi di gioco in un centrocampo a 3. Domani intanto andrà in Nazionale Under 17. Crespi? Deve trovare la continuità perché ha potenzialità importanti, dobbiamo farlo rendere al massimo, così come tutti gli altri calciatori. Può fare ancora meglio. Bene anche Furlanetto, che si è riscattato dopo il pareggio. Ha mantenuto la lucidità, risolvendo un problema creato. Questo è un altro aspetto importante, ma gli errori vanno eliminati. Gli avversari devono farci gol solo per meriti loro. Ora prepariamo bene la partita contro il Pisa, cercando di portare a casa il risultato con determinazione”.

