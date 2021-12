Lazio Women, Castiello: “Cercavamo i tre punti da tempo, ci serviva una vittoria”

La centrocampista biancoceleste, Antonietta Castiello, è intervenuto nel post partita di Lazio Women-Hellas Verona Women ai microfoni di sslazio.it:

“Vincere oggi per me è una grande emozione anche perché cercavamo i tre punti da tanto tempo e ci serviva una vittoria. È stata una grande emozione per me scendere in campo con la fascia al braccio, non saprei descriverlo. I primi minuti soprattutto ho avuto un momento di tensione non solo per l’importanza della gara ma anche per il peso di portare la fascia da capitano. Per me è stato importantissimo visto che sono nata in questa società. È stato un impatto bello e allo stesso momento ho capito più scorrevano i minuti che è un ruolo fondamentale. A fine primo tempo il mister ci ha detto di restare calme, anche se non stavamo giocando benissimo, poi l’ingresso di Pezzotti ci ha dato una grande carica. Siamo scese in campo con un’altra testa e con tanta voglia di vincere, serviva giocare con il fuoco dentro. Adesso abbiamo una grande voglia di riscatto, tutti ci danno per spacciate ma noi vogliamo dimostrare che non è così e che possiamo ancora farcela. Siamo uscite fuori da questo tunnel e vogliamo continuare così. Adesso c’è il derby e io lo sento tantissimo mi provoca una fortissima emozione. La Roma è una grande squadra e noi vogliamo provare a fare punti anche se sarà difficile”.

fonte sslazio.it