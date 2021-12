CdS | Ciro al top con la Samp, la Lazio si aggrappa a lui – FOTO

Vedendolo entrare a Marassi, i tifosi blucerchiati si faranno il segno della croce. Ciro Immobile quando vede la Sampdoria si esalta, è la squadra contro la quale ha segnato più gol in assoluto in carriera: 13 in 16 incontri complessivi. Uno con il Genoa nel 2012, uno con il Torino, un altro in Serie B con il Pescara, e tutti i 10 restanti in biancoceleste, numeri che lo rendono il secondo marcatore più prolifico di sempre in questa sfida, dietro solamente al suo ct in Nazionale, Roberto Mancini, che ne ha collezionati 11 (tutti da giocatore doriano). Questo incontro lo stimola, forse anche per via della sfida nella sfida con Fabio Quagliarella, nato a Castellammare di Stabia, a due passi dalla sua Torre Annunziata. Nel giro di poco più di 8 km di distanza ci sono ben 344 reti in Serie A. Sono i due marcatori in attività più prolifici del torneo, entrambi a un passo dall’entrare nella top ten assoluta (188). Si tratterà di un confronto tra due bomber veri, di razza. Perché se è vero che i tifosi blucerchiati si faranno il segno della croce vedendo entrare Immobile a Marassi, anche quelli biancocelesti avranno di che preoccuparsi se Quagliarella dovesse scendere in campo: già 8 i gol segnati in carriera alla Lazio. Insomma, una gran bella sfida. Corriere dello Sport.

