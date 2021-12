CdS | Colpo Lazio Primavera, adesso è in testa

Un successo in trasferta che vale doppio. La Lazio Primavera passa a Cosenza e contemporaneamente sorride per il passo falso del Cesena, fermato sul campo della Ternana. Controsorpasso in classifica: biancocelesti a 23 punti, + 1 sui romagnoli e +3 sul Frosinone. Entrambe le inseguitrici hanno però disputato una partita in meno: situazione parzialmente raddrizzata. Ritrovata la vittoria che mancava da più di un mese: Crespi infila tra i centrali di difesa sul lancio di Ruggeri e sblocca con il sinistro, poi nella ripresa serve di tacco l’inserimento di De Santis che punisce Borrelli in diagonale. In mezzo il gol dell’ex Zilli e il rigore parato da Furlanetto ad Arioli. Fa tutto il portiere: sbaglia l’appoggio che porta al momentaneo pareggio, poi commette il fallo del penalty che subito dopo devia in corner con una prodezza. Corriere dello Sport.

