CdS | Samp, tutto per D’Aversa: il tecnico è sotto esame. Pronto Stankovic – FOTO

D’Aversa lancia un messaggio forte: “Dobbiamo dare risposte dopo la sconfitta di Firenze”. Il tecnico della Sampdoria suona la carica dopo il ko in Toscana e mette nel mirino la Lazio, una sfida delicatissima in programma oggi al Ferraris. In caso di risultato negativo, la panchina di D’Aversa potrebbe essere decisamente a rischio. È tornato d’attualità il nome di Dejan Stankovic, con l’ex centrocampista serbo di Lazio e Inter, oggi alla guida della Stella Rossa, in pole position per la panchina doriana, dopo i contatti avvenuti già la scorsa estate. Dunque, un esame importante per la Sampdoria che deve cercare di riprendere la marcia positiva grazie ai successi con Salernitana e Verona che gli aveva permesso di staccare le zone caldissime della classifica e ritrovare un po’ di tranquillità. Adesso il passo indietro di Firenze con la necessità di ripartire subito anche perché poi ci sarà il derby di Genova. Corriere dello Sport.

