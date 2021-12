PAGELLE – Zaccagni Show a Marassi. Immobile timbra ed esce, Sergio timbra e si fa buttare fuori

Strakosha 6,5 – Torna titolare in Serie A dopo oltre sei mesi. Primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa mette in mostra tutte le sue qualità. Si oppone con le gambe su un diagonale di Thorsby e replica su un colpo di testa di Gabbiadini che poi riesce a batterlo nello scadere.

Hysaj 6,5 – Presidia la corsia di destra senza affanni neutralizzando Verre, non soffre nemmeno Candreva quando si allarga dalle sue parti.

Luiz Felipe 6 – Gara tranquilla macchiata da una marcatura troppo sterile su Gabbiadini per il definitivo 1-3.

Acerbi 6,5 – Annulla dal campo Quagliarella prima e Caputo poi con estrema serenità. Ogni tanto parte all’arrembaggio per supportare le ripartenze.

Marusic 6,5 – Dimostra di essere sulla buona strada dopo quindici giorni di assenza causa Covid. Non esagera nelle sortite offensive ingaggiando un bel duello con Candreva che lo vede uscito vincitore.

Milinkovic 7 – Dal mediano alla prima punta, gioca praticamente in tutti i ruoli del campo dominando su tutti gli avversari blucerchiati. Sblocca la partita col piattone sinistro e serve ad Immobile il pallone dello 0-3. Troppo ingenuo nel farsi espellere da un assurdo Fabbri.

Cataldi 6,5 – I ritmi sono bassi e il regista biancoceleste può determinarne l’andamento come quando imbecca Immobile col solito lancio di prima intenzione in profondità da cui nasce il vantaggio.

Dal 64′ Lucas Leiva 6 – Si piazza davanti la difesa e pulisce qualche pallone.

Basic 6,5 – L’asse con Zaccagni ha funzionato molto bene col croato in costante movimento per aprire varchi ai compagni. Nuovamente centrale di centrocampo nella ripresa quando viene espulso Milinkovic.

Pedro 6,5 – Si prende una giornata di riposo lasciando la ribalta ai compagni. Accompagna l’azione svariando su tutto il fronte offensivo, esce per tirare il fiato.

Dal 64′ Felipe Anderson 6 – Entra a gara già indirizzata quando bisogna proteggere la propria area in inferiorità numerica. Lo rimproverano sul gol di Gabbiadini al momento del cross di Ciervo ma aveva due uomini da coprire senza assistenza.

Immobile 8 – Partecipa all’azione del vantaggio iniziale con il suo classico taglio in profondità, ringrazia Zaccagni e Milinkovic per due cioccolatini che lui trasforma in una doppietta per poi rimanere negli spogliatoi all’intervallo.

Dal 46′ Muriqi 5 – Due falli conquistati, si prende un cartellino giallo e non tiene alto un pallone.

Zaccagni 7,5 – Che partita! Due assist che blindano la partita nei primi venti minuti e tanta tanta personalità palla al piede. Gioca al servizio dei compagni con tanta qualità, poteva anche prendersi maggiori libertà per andare al tiro.

Dal 78′ Lazzari SV

All. Sarri 6,5 – Contava solo tornare alla vittoria, la squadra che sceglie convince fin dai minuti iniziali quando indirizza il corso della partita con Milinkovic e Immobile. Ingenua l’espulsione del serbo che mancherà domenica a Sassuolo.

