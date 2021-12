Sampdoria-Lazio, due assist nella stessa partita per Zaccagni: è la sua prima volta in Serie A

Come riportato dalla Lazio sui propri canali ufficiali, Mattia Zaccagni non aveva mai realizzato in Serie A due assist nella stessa partita. Grazie alle due assistenze, per il momento, nella gara contro la Sampdoria, dirette verso Milinkovic e Immobile, ha potuto quindi registrare questo particolare record per la prima volta. Nel corso della sua carriera l’esterno numero 20 l’aveva fatto solo in Verona-Pescara del 17/12/2018 in Serie B (3-1), e in Monza-Unione Venezia in Serie C del 28/02/2015 (1-2).

