Sampdoria-Lazio, i 23 calciatori blucerchiati convocati da mister D’Aversa | FOTO

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, andrà in scena, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, la sfida tra Sampdoria e Lazio, 16° turno di Serie A. Reduci dalla sconfitta in casa della Fiorentina per 3-1 nel turno infrasettimanale, ecco la lista dei 23 calciatori blucerchiati convocati da mister Roberto D’Aversa per la sfida contro i biancocelesti:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Dragusin, Depaoli, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.

