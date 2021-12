Sampdoria-Lazio, il gol di Milinkovic è da record: superato Nedved

Grazie alla rete realizzata al minuto 7 contro la Sampdoria, il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic–Savic, ha fatto registrare un altro record. Con 52 gol messi a segno con l’aquila sul petto, di cui 42 in Serie A, 5 in Coppa Italia e 5 in Europa League, ha superato l’ex biancoceleste Pavel Nedved, fermo a quota 51. Sorpasso completato ai danni del ceco, che aveva raggiunto nell’ultima gara contro l’Udinese, nel momentaneo 3-3 contro i friulani all’Olimpico. Il Sergente inoltre, come riportato da Opta, contro i blucerchiati ha totalizzato 4 gol e 3 assist, suo record personale contro una singola squadra di A.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: