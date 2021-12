Sampdoria-Lazio, Zaccagni: “Bisognava dare un segnale forte. Ora mi sento bene, sono molto felice di essere qui”

La Lazio torna a vincere e fare punti. In casa della Sampdoria finisce 1-3 per i biancocelesti, con le reti di Milinkovic e Immobile (doppietta) arrivate nel primo tempo. Per commentare il match concluso da poco al Luigi Ferraris di Genova, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Mattia Zaccagni, protagonista della vittoria biancoceleste, con due assist forniti per il gol di Milinkovic ed il primo di Ciro Immobile. Queste le sue dichiarazioni: “Mi sentivo molto bene nel primo tempo. Abbiamo giocato un buonissimo calcio, pressando bene la Sampdoria e abbiamo fatto tre gol fondamentali per portare a casa la partita. Bisognava dare un segnale forte, siamo entrati in campo con la cattiveria e si è visto. E’ quella che dobbiamo dimostrare anche nelle prossime partite.

Galatasaray? Partita che vogliamo vincere per accedere direttamente alla seconda fase, dobbiamo recuperare energie, ma non ho dubbi, prepareremo bene la gara.

Ora mi sento bene, sono contento, ma bisogna lavorare sempre per raggiungere il top della forma. Nello spogliatoio c’era tanto entusiasmo, tutti molto contenti, un po’ meno Sergio (Milinkovic, ndr) perché era arrabbiato per l’espulsione. Sono tutti bravi ragazzi, sono molto felice di essere qui.

La differenza con Verona è che giocavamo un calcio diverso, un calcio completamente uomo a uomo per tutto il campo. Il mister, invece, ci chiede di guardare la palla e spostarci in base a dove si trova. Mi sono adattato e penso sia un buonissimo gioco quello del mister.

Dalla partita di giovedì abbiamo preso la rabbia e l’abbiamo trasformata in energia positiva che ci ha dato forza per vincere stasera”.

