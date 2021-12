Nedved-Milinkovic, centrocampisti a confronto e record storico per la Lazio

Il gol di ieri sera arrivato nei primi minuti nella sfida tra Sampdoria e Lazio ha portato la firma di Milinkovic. Un gol storico a tutti gli effetti. Infatti la sua rete numero 52 con la maglia biancoceleste lo afferma come il centrocampista più prolifico nella storia della Lazio, superando così uno tra i giocatori che hanno segnato la storia della prima squadra della capitale: Pavel Nedved. L’ex esterno biancoceleste, poi pallone d’oro con la Juventus dopo l’addio alla Lazio, segnò 51 gol in maglia biancoceleste divenendo, al momento del suo addio, il centrocampista più prolifico della storia biancoceleste. Un coronamento perfetto di quella che era stata la sua esperienza a Roma: arrivato nel 1996, era divenuto da subito una pedina fondamentale di Zeman e Zoff prima e di Eriksson poi, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto del 2000. Suo anche il gol in finale di Coppa delle Coppe nella sua ultima edizione. Un giocatore che ha scritto la storia della Lazio di fine secolo. Per lui 33 gol in campionato, 5 in Coppa Italia e 13 in Europa. Rimarrà il primo centrocampista con più gol fino al 5 dicembre 2021, data in cui Milinkovic ha siglato il suo 52esimo gol nella storia della Lazio divenendo il miglior marcatore a centrocampo. I due giocatori, in fase offensiva, hanno segnato diversi gol da fuori, entrambi dotati di un ottimo tiro. L’esterno cieco vedeva molto bene la porta in velocità ed era molto dinamico, fattore che ha sempre aiutato la squadra nelle costruzioni offensive. Milinkovic fornisce una dominanza fisica che gli permette di indirizzare il gioco dove e quando vuole. Inoltre tende spesso a giocare qualche metro indietro rispetto a Nedved, fattore che dà ulteriore lustro al record appena raggiunto.

