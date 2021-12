SERIE A | L’Empoli rimonta e batte l’Udinese

Termina la sfida di campionato tra Empoli e Udinese. Al Castellani, la squadra di Gotti passa in vantaggio al 22′ con Deulofeu; al secondo tempo la reazione dell’Empoli che trova la rete del pareggio al 49′ con Stojanovic e si porta in vantaggio al 59′ con Bajrami, per poi chiudere al 78′ con Pinamonti che sigla il gol del 3-1.

