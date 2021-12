Super green pass, oggi il debutto: i dettagli

Oggi 6 dicembre debutta il Super Green Pass, che rimarrà in vigore fino al 15 gennaio 2022. L’obiettivo è rendere più sicure le vacanze di Natale, senza dover ricorrere al lockdown come lo scorso anno. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi punta a tenere aperte tutte le attività anche se i dati dovessero peggiorare, permettendo l’accesso, però, solo ai vaccinati e ai guariti: non basterà più il tampone negativo. Quest’ultimo sarà valido per salire sui mezzi pubblici e questo vale anche per i ragazzi dai 12 anni in su, che magari devono andare a scuola. In merito non sono ancora sciolti tutti i nodi, si parla di una possibile deroga per i ragazzi fino alle vacanze di Natale o, magari, di tamponi gratis: ancora non è stato deciso. Inoltre, dal 15 dicembre scatta l’obbligo del vaccino per il personale scolastico, e forze dell’ordine, i militari e i lavoratori esterni delle Rsa.

corriere.it

CLICCA QUI PER ULTERIORI DETTAGLI

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: