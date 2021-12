CdS | Europa League, doppia opzione se Immobile non recupera: Pedro o Muriqi

In caso di assenza di Immobile, piano d’emergenza per la prossima sfida della Lazio in Europa League: Pedro o Muriqi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, da oggi si entrerà nel vivo della preparazione in vista di Lazio–Galatasaray. Infortuni, come quello di Immobile, sconsigliano recuperi affrettati e le valutazioni sono rimandate alle prossime 48 ore. Intanto, Sarri valuta se riproporre Pedro da finto centravanti o se rilanciare Muriqi da titolare. L’allenamento di ieri è servito a smaltire le fatiche post Samp, quello di oggi servirà per pianificare quello anti-Galatasaray. Le scelte in avanti dipenderanno dalle condizioni di Immobile, ma persisterà fino all’ultimo il rebus “attacco”.

