Due anni fa la Lazio batteva in rimonta la Juve di Sarri, il ricordo della Società

E’ stato forse l’anno più bello della recente storia biancoceleste, solo il covid fermò una squadra lanciata verso il primo posto in classifica. Ricordiamo infatti come a Febbraio 2019 la Lazio di Inzaghi era seconda in classifica a meno uno dalla Juve proprio di Sarri.

Proprio due anni fa, il 7 dicembre 2019 allo stadio Olimpico si scontravano la Lazio e la Juve, in un match ricco di giocate e colpi di scena. Il risultato finale fu 3-1 in favore della Lazio, con le reti di Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo, in quello che fu solo l’antipasto di ciò che poi sarebbe successo 15 giorni dopo a Ryad per la finale di Supercoppa, anch’essa vinta dalla Lazio sempre per 3-1.

A distanza di due anni, la Lazio ricorda quella gara con un post sui social

