Il Messaggero | A Formello basta porte girevoli: Strakosha non vuole più muoversi

Ha salvato la Lazio a Genova, ora Strakosha non vuole più uscire dalla porta.

Come riportato da Il Messaggero, mancava da quasi 7 mesi in Serie A: era il 23maggio 2021 contro il Sassuolo. Thomas punta ora a Reggio Emilia, vuole ritrovare la continuità da primo, dopo essersi sbloccato proprio a Marassi nella testa. Intanto, s’interrompe per la prima volta l’alternanza con Reina: l’albanese rimarrà fra i pali anche in Europa League col Galatasaray. Tuttavia, il suo contratto resta in scadenza e Sarri sta già lavorando per giugno su Kepa del Chelsea. Spunta anche l’ex Juve Neto dal Barcellona.

