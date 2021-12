La Repubblica | Che ansia per Ciro. Con il Galatasaray la decisione all’ultimo minuto

Dopo l’infortunio di domenica, Immobile in forse nel match che decide le sorti della Lazio in Europa.

Come riportato da La Repubblica, ieri l’attaccante biancoceleste si è sottoposto a un’ecografia dove non è emersa nessuna lesione al legamento, ma solamente un lieve stiramento per l’infortunio di domenica a Marassi. Non certa la sua presenza in campo contro il Galatasaray: vincere consentirebbe alla Lazio di tornare in campo a marzo, evitando il doppio confronto dei sedicesimi e concentrarsi solo sul campionato. La decisione sulla presenza di Immobile potrebbe arrivare proprio giovedì mattina, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico, per la quale sono stati venduti finora 6.500 biglietti. Si tratta del quarto infortunio stagionale per il giocatore, che adesso seguirà delle sedute di fisioterapia. Sarà una corsa contro il tempo, ma non è una novità.

