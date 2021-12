Lazio-Galatasaray, il pubblico deve dare una mano, ma i biglietti venduti sono ancora pochi

Giovedì sera alle 21.00 andrà in scena allo stadio Olimpico, l’ultima gara del gruppo E di Europa League tra Lazio e Galatasaray. Entrambe le squadre sono già certe del passaggio del turno alla fase successiva, ma la Lazio con una vittoria scavalcherebbe i turchi in classifica e staccherebbe il pass direttamente per gli ottavi.

Servirebbe il pubblico delle grandi occasioni, per spingere i ragazzi di Sarri alla vittoria, ma al momento i dati sulla vendita dei biglietti non sono positivi.

Al momento infatti, il dato sulla vendita dei tagliandi è di 6500, troppo pochi per l’importanza della partita. I tifosi nei giorni scorsi si sono lamentati del caro prezzo dei biglietti, chissà però se nei prossimi giorni il dato aumenterà o se la società farà un passo indietro…

