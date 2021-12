Lazio-Galatasaray, Meira: “Partita difficile per entrambe. Immobile? Sa attaccare lo spazio alla perfezione, può colpire in ogni momento” | FOTO

L’ex difensore Fernando Meira, 38 presenze con il Galatasaray, è intervenuto ai microfoni di www.sslazio.it.

Giovedì Lazio-Galatasaray: qual è la tua favorita?

“Sarà una partita importante e difficile per entrambe le squadre. Il Galatasaray sta faticando in campionato ma facendo bene in Europa, dove ha conquistato vittorie importanti. La Lazio è forte, competitiva, ed ha giocatori pericolosi ma come tutte le squadre non è imbattibile: per questo spero che con una buona prestazione, gli uomini di Terim possano tornare in Turchia con il primo posto nel girone ed accedere direttamente agli ottavi della competizione”.

Ti aspettavi questa situazione nel girone di Europa League a 90′ dalla fine?

“Quello E era un girone difficile per il Galatasaray, composto da grandi squadre come Lazio, Marsiglia e Lokomotiv Mosca. Era incerto, i turchi però sono arrivati a questa partita con il destino nelle proprie mani, quindi è tutto aperto”.

Da ex difensore, quanto è difficile marcare un attaccante come Immobile?

“Non è mai facile giocare contro un grande attaccante come Immobile, il miglior marcatore nella storia della Lazio. Se recupererà, i difensori del Galatasaray dovranno tenerlo d’occhio per tutta la partita perché Ciro è in grado di colpire in ogni momento ed in ogni modo. Sa attaccare lo spazio alla perfezione, servirà un lavoro di squadra per fermarlo”.

Un solo precedente contro la Lazio, con il Vitória Guimarães nel settembre 1997: ricordi quel match?

“Assolutamente, ricordo perfettamente quella partita: ero all’inizio della mia carriera. Perdemmo 2-1 all’Olimpico contro una grande squadra, fu davvero un piacere giocare contro quella Lazio e grandi campioni come Nesta, Nedved, Boksic e Signori “.

sslazio.it

