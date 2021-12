Serie A | Udinese, esonerato il tecnico Luca Gotti

Sono ore calde per il futuro di Luca Gotti sulla panchina dell’udinese. L’ultimo risultato negativo subito contro l’Empoli per 3-1, è stato decisivo per la Società: secondo infatti quanto riportato dal giornalista sportivo Michele Criscitello, avrebbe deciso di esonerare l’allenatore. Termina dunque l’avventura sulla panchina del club veneto per il tecnico, arrivato nella Società nel 2019 come vice per poi diventarne prima guida tecnica. Sarà il vice Gabriele Cioffi a subentrare in maniera provvisoria come allenatore ad interim.

Esonerato Gotti a Udine #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) December 7, 2021

