WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presente un calciatore della Lazio | FOTO

La vittoria dell’Empoli per 3-1 sull’Udinese e il pareggio tra Cagliari e Torino (1-1), nella giornata di ieri, hanno chiuso il 16° turno di Serie A. Un turno che ha visto tornare al successo la Lazio, dopo tre gare in cui aveva raccolto solamente un punto, perdendo consecutivamente contro Juventus e Napoli. Le prime quattro continuano a viaggiare spedite, tra Champions League e corsa Scudetto, mentre i biancocelesti, con Juventus, Fiorentina e Roma, cercano di rimanere il più possibile attaccati al treno Europa. Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, compone la “squadra della settimana”. Pubblicata sul profilo ufficiale Twitter, la formazione per questa 16esima giornata di Serie A ha protagonista un calciatore della Lazio tra gli undici scelti: si tratta di Mattia Zaccagni, esterno biancoceleste, protagonista della vittoria per 1-3 in casa della Sampdoria. L’ex Verona ha fornito due assist, il primo per il vantaggio firmato Milinkovic-Savic, ed il secondo per il raddoppio firmato Ciro Immobile (primo di due gol segnati dal bomber biancoceleste).

Di seguito la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/nOKjAH8IHX — WhoScored.com (@WhoScored) December 7, 2021

