CdS | Ciro non si arrende mai: la decisione in extremis

Verso il Galatasaray, Sarri spera nel recupero di Immobile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri l’attaccante biancoceleste ha corso e (tra oggi e domani) proverà ad allenarsi con il pallone. Adesso sta meglio, ma resta in dubbio. Sarri è sotto scacco ogni volta che Immobile si ferma, anche per questo chiede l’acquisto di un nuovo vice-Ciro. Il tecnico parlerà oggi alle 14.30 in conferenza stampa e alle 16 la Lazio effettuerà la rifinitura a Formello. Prevista per sabato la partenza per Reggio Emilia, invece prossima settimana (probabilmente di martedì) la società e la squadra si riuniranno a cena in un hotel del centro per lo scambio degli auguri di Natale.

