CdS | Mercato Lazio, Lotito e Sarri si rivedono

La trattativa per il rinnovo fino al 2025 dipende dagli accordi sul piano dei rinforzi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, summit entro questa settimana: serve un’intesa sui piani per gennaio. Il tecnico chiede come priorità un terzino e un vice Immobile, e aggiungerebbe l’acquisto di un portiere. Resta da chiarire il nodo Kamenovic, il cui tesseramento era stato programmato da Lotito e Tare a gennaio ma che non rientrerebbe nei piani di Sarri. Il presidente della Lazio si dice pronto a intervenire sul mercato di gennaio, ma è necessario vendere gli esuberi per l’indice di liquidità. L’ultimo incontro Sarri–Lotito era avvenuto il 15 novembre scorso, il tecnico ha chiarito che serve anche un’accordo sui nomi: la Lazio spinge per il giovane Botheim, mentre Sarri vorrebbe un giocatore con esperienza in Serie A come Caputo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: