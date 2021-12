CONFERENZA SARRI – “Europa League difficile quest’anno ma vogliamo il primo posto. Poi servirà ordine e fortuna”

La partita di domani è la più importante di questa parte di stagione?

“E’ importante perchè in ballo ci sta un ottavo di finale, vogliamo andare diretti agli ottavi perchè ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarsi”

Quanto è cambiata la Lazio rispetto all’andata?

“A tratti siamo cambiati e a tratti no, spero di vedere la nostra versione migliore perchè abbiamo un avversario che è in testa al girone più complesso dell’Europa League e non ha mai subito una rete in trasferta”

Come sta Immobile?

“L’aspetto positivo è che l’infortunio di lieve entità, se sta bene gioca”

Ha programmato il futuro con la società?

“Programmare le mosse per il futuro, con il Presidente ci parlo un paio di volte a settimana. Penso ci siano i presupposti per andare avanti”

Cosa serve per mantenere l’ordine visto a Genova?

“L’applicazione è fondamentale per fare una gara ordinata, dobbiamo farla diventare una costante”

Ha chiuso due volte la fase a gironi dell’Europa League da prima, può arrivare in fondo questa Lazio?

“L’eliminazione diretta dipende anche dalla componente fortuna sia nel sorteggio che nei centottanta minuti. L’Europa League è di livello superiore con l’inserimento della Conference, dalla Champions scendono squadre di grande livello. Pensiamo a turno dopo turno”

Come sta crescendo Zaccagni?

“Ha avuto qualche problema che lo hanno condizionato, si allena bene da una ventina di giorni e ora sta finalmente bene. Ha gamba e tecnica per cui speriamo possa crescere ancora”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: