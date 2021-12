Emergenza Covid in casa Tottenham, Conte: “Situazione seria, 8 giocatori e 5 membri dello staff positivi. Siamo spaventati”

Un focolaio Covid sta colpendo in modo importante il Tottenham. Sono infatti stati riscontrati diversi positivi nel gruppo squadra e tra membri dello staff del neo tecnico Antonio Conte. Precisamente, sono 8 i giocatori infatti e 5 quelli dello staff. Una situazione difficile che l’allenatore italiano ha commentato nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia dell’incontro di Conference League contro il Rennes. Domani gli inglesi scenderanno comunque in campo, ma il livello di allarme in casa Tottenham resta elevato.

Queste le parole di Conte:

“Ogni giorno ci sono nuovi positivi. E tutti sono un po’ spaventati, anche perché abbiamo tutti famiglia. Perché mai uno deve rischiare di essere contagiato? Parlare di calcio oggi è impossibile, quel che sta succedendo mi sta rattristando. La situazione è seria, c’è una grande infezione. Proveremo a prepararci per la sfida contro il Rennes, ma sarà davvero difficile. Oggi sono emersi due positivi. E domani? Magari toccherà a me, chi lo sa. Meglio io che un giocatore, ma in ogni caso non è una cosa giusta perché ognuno di noi poi è in contatto con i familiari.”

