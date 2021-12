Europa League, l’allenamento del Galatasaray all’Olimpico – FOTO

Archiviata la sfida di Serie A contro la Sampdoria, il match di Europa League si avvicina. All’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare il Galatasaray, nella sesta giornata del Girone E del torneo. Sfida importante per le due squadre, che intendono qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione. In seguito alla conferenza stampa di Muslera e Terim, il Galatasaray è sceso in campo, sul terreno dello Stadio Olimpico. Riscaldamento e torello per i giocatori giallorossi, sotto la pioggia della Capitale.

