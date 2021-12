Fabio Argentini, uno degli autori de “Il grande libro dei derby di Roma”: “Un libro che volevo scrivere da tanti anni”

Fabio Argentini e Luigi Panella sono gli autori de “Il grande libro dei derby di Roma“, che dal 9 dicembre sarà disponibile in tutte le librerie. Oggi alle 15 sarà presentato in anteprima alla fiera “Più libri più liberi” e, per l’occasione, Argentini ha affidato ai social i suoi pensieri, spiegando di cosa parla il testo: “Un libro che volevo scrivere da tanti anni e che il 9 sarà in tutte le librerie. La storia del derby (anzi dei derby, anche quelli dai primi anni del 1900 quando Roma era come Londra con tante squadre a battersi per il primato) che hanno animato la storia sportiva di Roma. In questo libro di quasi trecento pagine c’è tutto, emozioni e partite (tutti i tabellini), identità e storie da raccontare, personaggi e passione popolare, grazie ad una ricerca storica minuziosa e immagini tratte dai più importanti archivi. Soprattutto emozioni: le stesse che ho provato io la prima volta che sono salito per quelle scale di marmo e che non sono mai cambiate nel corso degli anni… Ne parleremo in anteprima, insieme con Luigi Panella, alla fiera “Più libri più liberi”, mercoledì alle 15.”

