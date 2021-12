FORMELLO – Immobile corre verso il Galatasaray, dubbi in mezzo al campo e sulle fasce laterali

Che la Lazio sia dentro non ci sono dubbi, novanta minuti per decidere se l’avventura in Europa League proseguirà dal cancello principale degli ottavi di finale o dai sedicesimi. “Vogliamo vincere così potremmo godere di due settimane piene per lavorare” ha spiegato Mister Sarri in conferenza stampa. Il grande dubbio è legato alle condizioni di Ciro Immobile: per precauzione, il centravanti biancoceleste ha saltato la parte finale dell’allenamento. L’attaccante napoletano ha una fasciatura sul ginocchio destro ma si muoveva con disinvoltura nonostante il nubifragio che si abbatteva su Formello. Vuole esserci contro il Galatasaray e dalle prove di questo pomeriggio vengono eliminate tante perplessità. Il Capitano biancoceleste è arruolabile e guiderà l’attacco insieme a Felipe Anderson e Zaccagni con Pedro che partirà dalla panchina per essere la prima alternativa del fronte avanzato. In mezzo al campo i ballottaggi riguardano la mediana e una mezzala dando per certa la presenza di Milinkovic, squalificato in campionato domenica a Sassuolo. In cabina di regia Lucas Leiva è favorito su Danilo Cataldi, non si è allenato con la squadra ieri, mentre sul centrosinistra è sfida fra Luis Alberto e Basic. Lo spagnolo sembra essere in vantaggio sul croato anche in virtù della panchina di domenica scorsa a Genova. In difesa è confermata la coppia centrale Luiz Felipe-Acerbi, solita corsa a tre per due maglie sulle corsie laterali con Lazzari favorito per la fascia destra e Hysaj su quella mancina, rimarebbe fuori Marusic essendo appena rientrato dal Covid. Fra i pali Thomas Strakosha.

