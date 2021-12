FORMELLO – Primi 15 minuti aperti ai media per la seduta di allenamento: Immobile in campo – FOTO&VIDEO

Seduta d’allenamento pomeridiana sotto un pioggia ed un freddo incensanti per gli uomini di Maurizio Sarri, alla vigilia dell’ultimo incontro del girone di Europa League contro il Galatasaray. Immobile è regolarmente in campo con i compagni, pur indossando una fasciatura al ginocchio abbastanza vistosa. La seduta, è stata aperta ai media per i primi 15 minuti.

Queste le immagini e i video dell’allenamento dei biancocelesti:

