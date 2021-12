Il Messaggero | Galatasaray, Terim in ospedale: a rischio la trasferta con la Lazio

A rischio la trasferta nella capitale. Il tecnico del Galatasaray, Fatih Terim, ieri pomeriggio è stato ricoverato in ospedale per un problema gastrointestinale.

Come riportato da Il Messaggero, il club turco lo ha annunciato con una nota ufficiale:”Con un permesso speciale dei medici, il nostro allenatore ha comunque guidato l’allenamento della squadra per due ore. La decisione sulla sua partenza verrà presa in base all’andamento del suo stato di salute. Il nostro augurio è che torni al suo dovere in modo sano il prima possibile“. Qualora il tecnico non dovesse esserci, sarebbe sostituito dai due vice, Selcuk Inan e Necati Ates.

