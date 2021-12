L’allenatore del Galatasaray supera il controllo medico: sarà presente all’Olimpico

In vista dell’ultima gara del girone di Europa League contro la Lazio, i turchi sarebbero potuti partire per Roma senza il loro allenatore, in ospedale per un problema gastrointestinale. Come riportato da A Spor, il tecnico del Galatasaray Terim ha superato il controllo medico di oggi e potrà partire l’Italia.

