SOCIAL | Top 11 di DAZN: c’è un biancoceleste – FOTO

Appena conclusa la 16esima giornata di Serie A, DAZN ha lanciato su instagram i sondaggi per determinare i migliori giocatori per ogni ruolo. Tra i top 11 troviamo anche Milinkovic-Savic con il 59% dei voti, che nonostante l’espulsione per proteste a metà del secondo tempo, è stato autore di un’ottima prestazione, segnando anche il primo dei 3 gol contro la Sampdoria. Ecco la top 11 completa.

