CdS | Lazio, per Botheim prima lo scudetto poi il mercato

E’ finito nel mirino della Lazio Erik Botheim, attaccante del Bodø/Glimt e da diverso tempo quindi si parla di lui in Italia. Al momento però il giocatore ha un altro pensiero, prima di dedicarsi al mercato: come evidenzia il Corriere dello Sport, può vincere infatti domenica prossima il campionato norvegese. Il Bodo ha pareggiato l’ultima gara così come il Molde (secondo in classifica); sono divisi da tre punti. Il Bodo domenica giocherà contro il Mjondalen e sarà l’ultimo turno della stagione, poi il campionato si fermerà. Ora quindi l’attenzione è sull’ultimo impegno stagionale e poi testa al mercato.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: