CdS | Lazio, serve la spinta per balzare primi ma sono 11mila

La Lazio questa sera è impegnata alle 21.00 in Europa League, nella sfida in programma all’Olimpico contro il Galatasaray. Entrambe le compagini sono qualificate al turno successivo, ma c’è in ballo il primo posto del girone che equivale all’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione, senza passare dai playoff con le retrocesse dalla Champions. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tifosi al seguito dei biancocelesti per il delicato match saranno appena 11mila.

