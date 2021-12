Champions League, l’Atalanta si butta via nel primo tempo: passa il Villarreal

Dopo il rinvio di ieri, Atalanta e Villarreal sono scese in campo per lo spareggio Champions League: a vincere è stato il Villarreal, che prosegue il suo cammino in Champions, con l’Atalanta di Gasperini che torna in Europa League. La gara è stata decisa quasi interamente nel primo tempo, dove gli spagnoli hanno trovato il doppio vantaggio con Danjuma al 3′ e Capoue al 42′. All’inizio del secondo tempo il Villarreal ha trovato anche la rete dello 0-3 grazie alla doppietta di Danjuma. A nulla sono serviti i gol di Malinovsky al 71’e quello di Zapata a dieci minuti dalla fine: il risultato finale è 2-3.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: