L’Agcom convoca Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A. Lo fa informalmente con una lettera che il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, ha inviato all’amministratore delegato di via Rosellini. Ci sarà, quindi, nei prossimi giorni una riunione per discutere sulle problematiche tecnologiche che Dazn ha riscontrato all’inizio di questa stagione. Fare un punto della situazione, affrontando anche i miglioramenti che ci sono stati in questo periodo. Da ricordare che nelle scorse settimane la piattaforma streaming aveva avuto un incontro al Mise con il ministro Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani. In quell’occasione Dazn aveva ribadito la volontà di portare avanti gli investimenti (di 2,4 miliardi di euro per le tre stagioni, per la trasmissione di sette gare di serie A in esclusiva e tre in coesclusiva) legati anche allo “sviluppo della parte tecnologica, a beneficio dell’intero paese, potenziando attraverso Dazn Edge le infrastrutture presenti, e, a vantaggio della qualità del servizio, ottimizzando la ricezione delle immagini. Questo lavoro solo per questa prima stagione, ha già visto un investimento di oltre 10milioni di euro”. Il Messaggero.

