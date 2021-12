Lazio-Galatasaray, Acerbi: ” Partita sfortunata, ora riposiamoci e guardiamo avanti con fiducia”

Al termine del match contro il Galatasaray è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Francesco Acerbi. Il leone autore di una prestazione tutta grinta e cuore. Ecco le parole del difensore azzurro.

” Risultato bugiardo, loro sono venuti qua a difendersi, a noi è mancata qualcosina, anche un po di fortuna. Peccato perché la palla non è entrata. Il sorteggio è particolare, le squadre che sono scese dalla Champions sono difficili , ma dovrà essere cosi anche per loro. Ora abbiamo due giorni per recuperare e partire subito per Sassuolo.

Il nostro girone è stato un girone difficile, però oggi ci teniamo la prestazione.

I turchi sono molto fisici, ma in generale tutte le squadre europee, loro si son difesi bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, se la palla fosse entrata, il registro della partita cambiava. Volevano chiudere solo le nostre linee di passaggio. Abbiamo provato a fare la partita ma non ci siamo riusciti”

