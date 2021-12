Lazio-Galatasaray, Immobile vuole esserci per eguagliare Inzaghi: il bomber a caccia di un nuovo record

Tra poche ore andrà in scena all’Olimpico l’ultimo incontro del Girone E di Europa League tra Lazio e Galatasaray. Una sfida importantissima per entrambi club, con in palio il primato del girone ed il successivo passaggio diretto agli ottavi. Le due squadre non vogliono fallire questa opportunità, per questo quella di stasera si appresta ad essere una gara dalle mille emozioni. Maurizio Sarri vuole a tutti i costi raggiungere gli ottavi di Europa League dalla porta principale, e per farlo si affida ai suoi uomini migliori: Da Acerbi a Luiz Felipe, fino a Milinkovic e a Felipe Anderson. Queste alcune delle colonne portanti che sicuramente trascineranno quest’oggi Lazio, mentre la presenza del resto di alcuni giocatori simbolo di questa squadra rimane ancora in dubbio. Tra questi ci sono sicuramente Luis Alberto, in ballottaggio con Basic, ma sopratutto Ciro Immobile. È ormai assodato, i biancocelesti senza il proprio bomber lì davanti non sono gli stessi. Tutta La Rosa si mette a completa disposizione del Capitano, che quando è in campo è un vero e proprio punto di riferimento. La sua media gol, l’impegno, la dedizione, la voglia di incidere e di sacrificarsi per il gruppo ad ogni partita, risultano essere determinanti ai fini della prestazione dell’intera squadra, per questo una sua assenza sarebbe deleteria per la Lazio.

A seguito della sfida di domenica di campionato vinta 3-0 con la Sampdoria, in cui Immobile ha siglato una doppietta, l’attaccante ha lasciato prematuramente il campo per un problema al ginocchio. Per tutta la preparazione settimanale in vista della gara di stasera con il Galatasaray, ha svolto prima lavoro differenziato, per poi unirsi al resto dei compagni in allenamento. La sua presenza oggi rimane comunque in dubbio, e spetterà al Mister Sarri decidere se tentare di rischiarlo o meno per questo importante incontro.

Come anche accaduto in occasione della gara con la Juventus, a cui alla fine dovette rinunciare sempre per problemi fisici, Immobile non vuole mancare ad appuntamenti così decisivi. In gare “secche” con in palio qualcosa di importante, uno come lui ha sempre dimostrato di saper fare la differenza, dal punto di vista dei gol e dell’apporto alla squadra. Un incentivo in più per non mancare a questa partita di Europa League, viene dato da un nuovo record da battere per il bomber biancoceleste. Una sua rete questa sera, sarebbe infatti utile a raggiungere Simone Inzaghi nella lista dei gol europei segnati con la maglia della Lazio. Proprio l’ex allenatore trasferitosi in estate all’Inter, detiene ancora il primato di questa speciale classifica con 20 gol, considerando Europa League, Coppa Uefa e Champions League. A seguire, c’è proprio Immobile a quota 19 reti in Europa con i biancocelesti. L’attaccante ha nel mirino il Galatasaray, ed un gol che gli permetterebbe di continuare a scrivere la storia di un Club che lo ha già incoronato come Re.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: