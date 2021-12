Lazio-Galatasaray, Tare nel pre partita: “Dopo l’errore in Turchia fondamentale per Strakosha la reazione dei tifosi”

Alle 21.00 Lazio e Galatasaray scendono in campo per l’ultima gara della fase a gironi di Europa League, per capire quale delle due squadre riuscirà a ottenere il primo posto nel gruppo E. Prima della gara, il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “E’ importante arrivare primi nel girone perché ti permette di saltare un turno, e lavorare due settimane con più serenità: dobbiamo vincere stasera per passare da primi. Sono competizioni da vivere al momento, è una serata che può darci tanto, poi bisognerà tornare subito sul campionato per la gara di Sassuolo. E’ difficile giudicare Strakosha, da dieci anni è cresciuto qui con un percorso importante. L’errore dell’andata può capitare a chiunque, la cosa importante è stata la reazione dei tifosi: per lui è stato un segnale forte, da lì si è tolto un peso importante, e può dare ancora tanto a questa squadra.

Il nostro è un percorso che richiede tempo, non è una giustificazione ma questa è la strada giusta: senza il pareggio a Bergamo all’ultimo e quello con l’Udinese potevamo stare a pochi punti dalla Champions, ma dobbiamo essere critici per come sono arrivate le sconfitte di Verona e Napoli. La squadra è consapevole e ha dato un segnale importante nella vittoria di Genova. Mi auguro che possiamo continuare così, dato che dobbiamo rincorrere in campionato: crediamo in ciò che facciamo, soprattutto in questo momento di difficoltà”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: