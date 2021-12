Lazio-Galatasaray, Terim su Sarri: “Grande allenatore e grande persona, in bocca al lupo a lui per il futuro”

Al termine del pareggio tra Lazio e Galatasaray l’allenatore della squadra turca Terim è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Ho sempre detto che Sarri è una grande persona e un grande allenatore. Lo ha dimostrato con tutto il successo col Chelsea, in Italia e col Napoli, è un mio amico. In bocca al lupo a lui per il futuro“.

