Lazio, il primo posto nel girone vale un tesoretto

Tra poche ore, la Lazio giocherà l’ultima gara del gruppo E di Europa League, contro i turchi del Galatasaray. Entrambe le squadre sono già qualificate, e al momento la classifica dice: Turchi primi a 11, Lazio seconda a 8. In caso di vittoria i biancocelesti scavalcherebbero il giallorossi e passerebbero il girone come primi.

Sarri ovviamente conta di vincere per poter evitare i sedicesimi e approdare direttamente agli ottavi. Questo vorrebbe dire, più riposo e un turno in meno. Visto il tour de force che aspetta la Lazio da qui a fine anno, sarebbe un obiettivo da centrare a tutti gli effetti.

Per la società invece, tagliare il traguardo da primi della classe vorrebbe dire dare ulteriore liquidità alle casse. Il bonus in palio è così suddiviso: 600mila euro per la vittoria della partita; 1,1 milioni per il primo posto e 1,2 per la qualificazione al prossimo turno. Cifra da sommare ai 9 milioni già incassati in questa competizione.

