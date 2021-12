Leggo | Lazio, vincere per evitare gli spareggi

Vincere per evitare gli spareggi. La Lazio si gioca questa sera (ore 21 all’Olimpico, Dazn e Sky Sport) contro il Galatasaray l’accesso diretto agli ottavi di Europa League senza passare da un doppio turno che preoccupa non poco il tecnico Sarri che spesso si è lamentato delle troppe gare ravvicinate: In questa maniera sottolinea alla vigilia – potremmo avere un po’ di settimane libere per allenarci. Di fronte la squadra turca dell’ex Muslera (Sarò sempre grato alla Lazio le sue parole al miele in conferenza) che comanda il girone a +3 sui biancocelesti.

Ci aspetta una partita importante prosegue Sarri – Spero di vedere la nostra versione migliore, il Galatasaray però finora non ha mai perso e non ha mai preso gol in trasferta in Europa, è una partita difficilissima. Basterà vincere 1-0, l’eventuale spareggio sarebbe contro una terza classificata di Champions League da giocare a cavallo tra il 17 e il 24 febbraio, mentre in caso di qualificazione diretta se ne parlerebbe a metà marzo.

Il grande dubbio riguarda Immobile che, nonostante il fastidio al ginocchio, vuole esserci a tutti i costi: L’infortunio è di lieve entità, vedremo se potrà giocare o se dovremo fare altre valutazioni.

In caso di forfait è pronto Zaccagni: Mi aspetto che resti il vero Zaccagni, sembra in grande condizione. È tecnico e con una buona gamba. Ci può dare un contributo veramente importante.

Probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile., Zaccagni. Leggo\Enrico Sarzanini

