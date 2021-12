LIVE | LAZIO-GALATASARAY 0-0

Squadre in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Lazio-Galatasaray!

1′ PARTITI! Primo pallone affidato agli ospiti.

10′ Il primo ammonito della gara è Luiz Felipe.

12′ Conclusione dalla distanza di Akturkoglu: palla alta.

15′ Si fa vedere la Lazio: ci prova Milinkovic e viene murato.

16′ Giallo anche per Akturkoglu che ha fermato fallosamente Acerbi.

19′ Tenta il tiro Pedro dal limite dell’area: conclusione oltre la traversa.

23′ Prende l’iniziativa Zaccagni: entra in aera e cerca Immobile, la difesa avversaria spazi via la sfera.

36′ TUTTO LO STADIO INCITA LA LAZIO: INIZIA LA NORD E LA TEVERE RISPONDE.

42′ Brivido in area biancoceleste: Luiz Felipe salva la Lazio.

44′ Occasione per la Lazio con Zaccagni che mette in mezzo: prima Pedro non arriva, poi Immobile spara oltre lo specchio della porta.

45′ L’arbitro concede 1 minuto di recupero.

45+1′ DUPLICE FISCIO, TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO: LAZIO-GALATASARAY 0-0!

46′ RIPARTE IL SECONDO TEMPO!

55′ Il primo squillo della ripresa è biancoceleste: da fuori area va alla conclusione Basic che spedisce oltre il palo.

62′ Doppio cambio per Terim: fuori Feghouli e Babel, in campo Morutan e Kilinc.

63′ Doppia sostituzione anche per mister Sarri: Pedro e Hysaj lasciano il posto a Felipe Anderson e Lazzari.

68′ Altro cambio per gli ospiti: Bayramı prende il posto di Diagne.

72′ Sponda di Milinkovic per Immobile: palla alta.

73′ Sostituzione Lazio: Basic e Leiva escono per Luis Alberto e Cataldi.

76′ Ammonito Bayram per fallo su Luiz Felipe.

83′ Giallo anche per Kilinc.

86′ Prova a piazzare la palla Luis Alberto: conclusione sul fondo.

88′ Altro doppio cambio ospite: dentro Luyindama e Mohamed, out fuori Kutlu e Arkurkoglu.

90′ Sono 5 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

90+3′ Ci prova la Lazio a farsi vedere in avanti: tentativi deboli.

90+5′ TRIPLICE FISCHIO: IL PAREGGIO SIGNIFICA SECONDO POSTO NEL GIRONE E PER LA LAZIO, PRIMO PER IL GALATASARAY!

