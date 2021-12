PAGELLE – Zaccagni ci prova ma predica nel deserto, centrocampo totalmente assente

Strakosha 6 – Serata da spettatore, il Galatasaray raramente si affaccia dalle sue parti preferendo una gara d’attesa favorito dal risultato. Unico pericolo nel primo tempo sventato da Luiz Felipe.

Hysaj 6 – Gara ordinaria, non soffre l’estro di Babel che è l’unico giocatore turco che prova a inventare qualcosa.

Dal 63′ Lazzari 5,5 – Diversi palloni sbagliati e poche sovrapposizioni. Doveva essere un fattore in più in fase di spinta ma non si è mai acceso.

Luiz Felipe 6 – Giallo al primo intervento, sbroglia di testa una mischia a pochi passi dalla riga di porta poco prima dell’intervallo.

Acerbi 6 – Bel duello con Diagne tutto fisico e potenza, l’unico in campo insieme a Zaccagni che dimostra di tenere a questa gara tentando qualche scorribanda offensiva.

Marusic 5,5 – Tanta attenzione difensiva e poca propensione all’offesa, davanti ha un ispirato Zaccagni ma raramente prova a sfruttare le qualità del compagno.

Milinkovic 5,5 – Col tacco e la punta non vince mica diceva un allenatore, stasera troppo fioretto e poca spada per il serbo. Doveva accendere la luce ad una squadra priva di idee ma finisce per essere sterile come il resto dei compagni.

Lucas Leiva 5,5 – Tolto un intervento nella ripresa alla sua maniera, sembra un lontano parente del giocatore degli anni precedenti. Gestione del pallone scolastico.

Dal 72′ Cataldi 5,5 – Doveva dare imprevedibilità e velocità alla manovra, la squadra viaggia al minimo e il numero 94 si adegua.

Basic 5 – Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite con tante imprecisioni nella gestione del pallone. Ha il compito di battere punizioni e corner, non è mai arrivato in area un pallone decente.

Dal 72′ Luis Alberto 5,5 – E’ mancato il suo genio in una partita avara di lampi, prova un paio di verticalizzazioni ma davanti stasera andavano a velocità ridotta.

Pedro 5 – Probabilmente la sua peggior serata in maglia biancoceleste, servivano il talento e l’esperienza nel giocare partite importanti ma questa sera sono stati assenti.

Dal 63′ Felipe Anderson 5,5 – Gioca praticamente da tornante, preferisce sistematicamente cercare il filtrante per i compagni quando invece serviva una iniziativa personale.

Immobile 5 – Un tiro in porta a fine primo tempo e null’altro. Non sta bene Ciro, ha stretto i denti ma ha palesato i limiti tipici del giocatore che non si fida del suo fisico.

Zaccagni 6,5 – E’ l’unico giocatore che si prende una responsabilità, si propone con personalità puntando gli avversari ma sistematicamente non trova mai qualcuno da servire.

All. Sarri 5 – Con l’atteggiamento visto in campo stasera non si va lontano, la Lazio è lenta e prevedibile di fronte ad un avversario che non va mai in affanno. Era una prova di maturità per mandare un segnale che non è arrivato per niente.

