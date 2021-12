Europa League, il dato sulla difesa dei biancocelesti

La squadra di Sarri è una delle difese che subisce più gol in Serie A: sono 30 le reti messe a segno contro i biancocelesti. Diverso il discorso in Europa League, dove la Lazio ha subito solo tre reti, eguagliando Galatasaray e West Ham: i biancocelesti, infatti, hanno concesso meno meno tiri in assoluto (14) e hanno una percentuale di tiri in porta su tiri totali del 19.7% (meglio solo il Monaco con una percentuale migliore del 17.3%).

Come riportato da tuttomercatoweb.com

