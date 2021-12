Biglietti Sassuolo-Lazio, il dato sui tagliandi venduti

Archiviata la delusione per aver fallito l’obiettivo primo posto nel girone di Europa League, la Lazio deve continuare sull’onda della prestazione di Marassi in campionato per rimanere attaccata al gruppo che compete per un posto in Europa. Per la sfida di domani contro il Sassuolo, i biancocelesti potranno contare sul supporto di un discreto numero di tifosi. Sono stati staccati circa 837 tagliandi per il settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I numeri potrebbero continuare a salire nelle prossime ore.

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: