Il Tempo | Luis Alberto non si allena, scatta l’allarme

Solo due giorni per preparare la trasferta contro il Sassuolo. Dopo le fatiche di Europa League, e con un umore non dei migliori, la Lazio si proietta verso la prossima sfida di campionato. Ieri sul campo non si è visto Luis Alberto. L’assenza dello spagnolo dovrebbe essere ascritta sotto la voce precauzione ma è in forte dubbio. Oggi ci sarà la rifinitura, si capirà in via definitiva se sarà della partita o meno. Eventualmente la mediana sarà completata da Basic e Cataldi, in vantaggio su Leiva. Se lo spagnolo sarà out, dentro Akpa. In porta sarà confermato Strakosha, mentre sulla fascia destra si rivedrà Lazzari dal primo minuto. Viaggia verso la conferma anche Mattia Zaccagni. Il suo rendimento è in crescita. “Ora gli manca solo di tirare in porta”, aveva scherzato Sarri. L’ex Verona dovrebbe essere sicuro del posto nel tridente con Immobile e uno tra Felipe Anderson e Pedro. Il Tempo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: