Lazio Primavera, Crespi dopo la doppietta: “Voglio arrivare in doppia cifra, l’obbiettivo è conquistare la promozione”

Al termine della sfida odierna della Lazio Primavera contro il Pisa, vinta dai biancocelesti per 3-0, l’autore di una doppietta Valerio Crespi ha analizzato così l’incontro ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Il Pisa si chiudeva molto bene, noi abbiamo preso in mano la partita indirizzandola nel verso giusto e abbiamo portato a casa il risultato. Potevamo fare qualcosa in più in questo girone, abbiamo peccato in alcune gare. Adesso l’importante è essere primi poi vedremo cosa farà il Cesena. Adesso sono il secondo bomber dietro a Marco, voglio arrivare alla doppia cifra (ride ndr). La sosta la vivremo con felicità ed allegria, anche perché serve avere l’umore alto nel gruppo. Nel nuovo anno vogliamo fare ancora meglio e conquistare la promozione in Primavera 1. Il cammino è ancora lungo”.

