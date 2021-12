Lazio Women, la carica delle biancocelesti e della società a un giorno dal derby | FOTO

Domani alle 12.30 andrà in scena il primo derby della storia nella Serie A femminile. Le biancocelesti allenate da Massimiliano Catini si presentono a questo appuntamento dopo aver ottenuto i primi tre punti in campionato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona Women. La centrocampista Nora Heroum tramite il suo profilo Instagram ha reso pubblico il suo entusiasmo per la prima stracittadina della capitale. Di seguito il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nora Heroum (@snoge)

Aggiornamento:

Anche Adriana Martin, autrice del gol decisivo della vittoria contro l’Hellas Verona Women, ha pubblicato su Instagram un post in vista del derby. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ADRIANA MARTIN (@10adrianamartin)

Aggiornamento:

La Lazio attraverso i suoi canali social ha contribuito ad aumentare questa euforia generale in vista del derby di domani. Ecco il tweet e il post Instagram:

🦅 Lazio Women

🔥 Domani appuntamento con il derby!

📍 Stadio Tre Fontane, Roma

⌚️ 12:30 Forza ragazze 💪🏻 pic.twitter.com/R4l96aZGa4 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 11, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: