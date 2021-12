PRIMAVERA2 | La Lazio ospita il Pisa: vincere per mantenere il primo posto

Una settimana dopo il match vittorioso contro il Cosenza, la Lazio Primavera riparte dal campionato. Nel match del Mirko Fersini in programma alle ore 14.30, i biancocelesti di Alessandro Calori ospiteranno il Pisa, nella gara valida per la dodicesima giornata del Campionato Primavera 2. Con 23 punti in undici giornate la Lazio è attualmente prima in classifica nel girone B. Nell’ultima giornata, dopo la vittoria fuori casa sul campo dei calabresi, è avvenuto infatti il sorpasso ai danni del Cesena, fermato sul campo della Ternana.

L’avversario

Momentaneamente settimi con tredici punti accumulati in dieci giornate, il Pisa allenato da Marco Masi, oggi andrà alla ricerca del successo ai danni dei biancocelesti per avvicinarsi alle zone calde della classifica. I nerazzurri sono infatti a cinque lunghezze dalla zona playoff occupata dal Benevento quinto. Il sistema di gioco utilizzato dal tecnico dei toscani è stato il 4-3-1-2. Con 15 reti, il Pisa è il terzo peggior attacco del campionato, dopo Reggina e Ternana, rispettivamente a 9 e 10 gol fatti. Non si può dire altrettanto della difesa: con 14 gol subiti è infatti la seconda del torneo, dopo la Lazio, prima, che ne ha incassati solamente 11.

Le altre gare della dodicesima giornata

Cesena-Frosinone, Salernitana-Ternana, Benevento-Cosenza, Perugia-Reggina, Ascoli-Crotone.

La probabile formazione

Lazio che scenderà in campo con un solo obiettivo se intende proseguire la marcia per la promozione nella massima serie. Al Fersini, Bertini e compagni, andranno a caccia dei tre punti per allungare su Cesena e Frosinone, rispettivamente a 22 e 20 punti, che si affronteranno nella dodicesima giornata del Campionato Primavera 2. Mister Calori si affiderà come al solito alle sue certezze, partendo dal modulo. In porta toccherà a Moretti; difesa composta da Migiorati, Adeagbo, Ruggeri e De Santis, in gol contro il Cosenza. A centrocampo linea a 3 composta da Capitan Bertini, Ferro e Troise. Sulla trequarti agirà Shehu, alle spalle di Crespi e Castigliani.

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Migliorati, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Bertini, Ferro, Troise; Shehu; Castigliani, Crespi.

All. Alessandro Calori.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: